Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı - Son Dakika
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Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası\'nda tarih yazdı
27.06.2026 05:11
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FIFA 2026 Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalarak 3 puana yükseldi ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıktı. Afrika temsilcisi, son 32 turunda Arjantin'in rakibi oldu. Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

FIFA 2026  Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son hafta karşılaşmasında 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. 

KRİTİK MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı ve maç başladığı gibi bitti.

YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZDI

Bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları puanını 3'e yükseltti ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna çıktı. Afrika ekibi, bu turda Arjantin'in rakibi oldu. Suudi Arabistan ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti. 

YEŞİL BURUN'DA TANIDIK YÜZLER

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonsporlu sağ bek Wagner Pina mücadeleye ilk 11'de başlarkeni bordo-mavililerin yeni transferi Sidny Cabral ise kart cezası nedeniyle maçta görev alamadı. Iğdır FK'da forma giyen kaptan Ryan Mendes de Afrika ekibinin ilk 11'inde yer aldı. RAMS Başakşehirli Nuno da Costa ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı - Son Dakika

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