CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak - Son Dakika
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CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP\'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: \'Yürüyüş\' olmayacak
28.06.2026 11:16
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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen yeni partinin adının ne olacağı yönündeki soruya, "Yürüyüş olmayacak" yanıtını verdi. Olağanüstü kurultayın yapılmaması halinde alternatif planların devreye alınacağını belirten Bülbül, 29 Haziran Pazartesi günü hukuk mahkemesine başvurarak çağrı heyeti talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve geldiği CHP'de olağanüstü kurultay ve yeni parti tartışmaları devam ediyor. Halk TV canlı yayınında konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kurultayın yapılmaması halinde farklı senaryoların masada olduğunu açıkladı.

"YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Süleyman Bülbül, olağanüstü kurultaya ilişkin karar alınmaması halinde CHP'nin seçime girme hakkını riske atamayacaklarını belirterek, "Kongre konusunda karar vermezse 26 Temmuz 2026'dan önce iki kurultay atlamış şekilde biz kongremizi yapamazsak, bu durumda CHP seçime giremeyecek. Bu riski alamayacağımıza göre, CHP gibi bir partinin seçime girme durumunu sarayın yargısının insafına da bırakamayacağımıza göre, bizim 26 Temmuz'dan önce yapılacak bir kurultay yoksa yeni bir yol açacağız, yeni bir yol bulacağız." ifadelerini kullandı.

"B, C, D PLANLARINI UYGULAYACAĞIZ"

Bülbül, yeni parti iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, erken seçim ihtimalinde seçime girme yeterliliği bulunan partiler üzerinden alternatif planların değerlendirildiğini söyledi.

"Yeni parti olayı da erken bir genel seçimde riski olacağı için şu anda seçime girme yeterliliğini almış partiler konusunda da B, C, D planlarını uygulayacağız." dedi.

"YÜRÜYÜŞ OLMAYACAK"

Yeni kurulacağı öne sürülen partinin adının "Yürüyüş" olacağı yönündeki iddialara da değinen Bülbül, "Yürüyüş olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bülbül ayrıca, seçilmiş genel başkan ve genel merkezin alacağı kararlara uyacaklarını belirterek, mevcut yönetimin kurultay sürecini geciktirdiğini savundu.

PAZARTESİ GÜNÜ MAHKEMEYE BAŞVURU

CHP Tüzüğü'nün 48. maddesini hatırlatan Süleyman Bülbül, olağanüstü kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesinden itibaren 45 gün içinde kongrenin yapılması gerektiğini söyledi.

Bülbül, 29 Haziran Pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracaklarını belirterek, "Çağrı heyeti isteyeceğiz. Bu çağrı heyeti, imzaları genel merkezden isteyecek ve kongre konusunda karar verecek." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Bülbül, Milletvekili, Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Hukuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak - Son Dakika

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