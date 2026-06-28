Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı - Son Dakika
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Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

28.06.2026 10:35  Güncelleme: 10:36
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Şişli'de sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip edip sözlü tacizde bulunduğu ve fiziksel temasa çalıştığı belirlenen S.G., polis ekiplerince çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. "Cinsel taciz" suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken, Aysel H. "Lütfen karşılaşırsanız sesinizi çıkarın" diyerek çağrıda bulundu.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi'nde 21 Haziran Pazar günü yaşanan olayda Aysel H., sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. 

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

TAKİP EDİP TACİZ ETTİ

S.G. (29) olduğu belirlenen şüpheli, Aysel H. ile sözlü rahatsız edip, fiziksel temasta bulunmaya çalıştıktan sonra hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı. Olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan Aysel H.'nin başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin S.G. (29) olduğunu belirledi.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

EKMEK YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında S.G.'nin Şişli'deki bir fırında çalıştığı tespit edildi. Ekmek yaparken gözaltına alınan şüphelinin sigortasız olarak çalıştırıldığı da belirlenirken, iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

"EMNİYETE GETİRİLDİ, TEŞHİS ETTİM"

Yaşadıklarının ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Aysel H., "Bugün bütün gün Şişli Emniyet Müdürlüğü'ndeydim. İfademi verdim. Ben ifade verirken o esnada ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim. Şahıs emniyete getirildi ve kendisini teşhis ettim. Bana oradayken bütün detaylar benimle paylaşıldı, süreç paylaşıldı. Bu yüzden ekiplere gerçekten teşekkür ederim. Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne özellikle Asayiş Büro gerçekten çok titiz bir çalışma yapmış ki kısa sürede şahsı tespit edip yakaladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

"LÜTFEN SESİNİZİ ÇIKARIN"

Aysel H., "Şahısla ilgili şöyle bir bilgi verebilirim sadece. Yine çok fazla bilgiye sahip değilim elbette ki hakkında ve şu an yakalanmış durumda. Bu yüzden de bu çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın. Bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun talep edin. Ben öyle yapıyorum, yapmaya çalışıyorum en azından" ifadelerini kullandı.

"ARTIK RAHATLIKLA HAYATIMA DEVAM EDEBİLİRİM"

Aysel H., "Herkese de desteği ve ilgisi için çok teşekkür ederim. Çok fazla mesaj ve telefon aldım ve bugün hiç kimseye dönüş yapamadım. Gerçekten yoğun ve yorucu bir gündü. Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek. Süreçten ara ara bilgi edindiğim zaman yine bilgilendiririm sizi. Tekrar herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Şişli, Ekmek, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı - Son Dakika

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