Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
28.06.2026 13:30
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ABD'de reşit olmayan öğrencilerle cinsel ilişki yaşadığı suçlamasıyla tutuklanan biyoloji öğretmeni Maris Nichols hakkındaki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmaya göre, öğretmene ait OnlyFans içeriklerini ele geçiren bazı öğrencilerin bu görüntüleri internete sızdırmakla tehdit ederek daha yüksek not talep ettiği öne sürüldü. Nichols hakkında çocuk istismarı, delilleri karartma ve grooming dahil birçok suçlamayla yargı süreci devam ediyor.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Alexander Lisesi'nde biyoloji öğretmeni ve Amerikan futbolu takımının operasyon müdürü olarak görev yapan 25 yaşındaki Maris Nichols hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Reşit olmayan öğrencilerle cinsel ilişki yaşadığı suçlamasıyla mayıs ayında iki kez tutuklanan Nichols hakkında hazırlanan yeni arama ve tutuklama kararlarında, olayın yalnızca cinsel istismar iddialarıyla sınırlı kalmadığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERLE CİNSEL TEMAS İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre Nichols'ın, nisan ve mayıs aylarında iki farklı öğrenciyle cinsel temasta bulunduğu, ayrıca başka öğrencilere de uygunsuz fotoğraf ve videolar gönderdiği öne sürüldü.

ONLYFANS GÖRÜNTÜLERİYLE ŞANTAJ İDDİASI

Soruşturmada, öğretmene ait olduğu belirtilen OnlyFans içeriklerinin öğrenciler arasında yayıldığı, bazı öğrencilerin ise bu görüntüleri internete sızdırma tehdidinde bulunarak Nichols'tan daha yüksek not talep ettiği iddia edildi.

27 AYRI ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, şu ana kadar en az 27 ayrı arama kararı uygulandı. Kefaletle serbest bırakılan Nichols'ın, 6 yaşındaki kızı dışında reşit olmayan kişilerle iletişim kurması yasaklandı. Avukatı ise bu kısıtlamanın 17 yaşındaki kardeşiyle görüşebilmesi için esnetilmesini talep etti.

AĞIR SUÇLAMALARLA YARGILANACAK

Maris Nichols hakkında delilleri karartma, çocuk istismarı, kurum çalışanı tarafından uygunsuz cinsel temas ve reşit olmayan kişiyi cinsel istismar amacıyla yönlendirme (grooming) dahil çok sayıda suçlama bulunuyor. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yargı, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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