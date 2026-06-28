Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası\'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
28.06.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden istifa etti. Yaklaşık 7 yıldır milli takımın başında bulunan Clarke, oyuncularına teşekkür ederek teknik direktörlük yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. İskoçya, Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 yenmesiyle turnuvaya veda ederken, Clarke kararını maçın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk teknik direktör ayrılığı İskoçya Milli Takımı'nda yaşandı. Turnuvaya grup aşamasında veda eden İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden ayrıldığını duyurdu.

MAÇTAN YARIM SAAT SONRA KARARINI AÇIKLADI

İskoçya'nın turnuvaya veda etmesinin ardından açıklama yapan Steve Clarke, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Deneyimli teknik adamın kararını maçın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra açıklaması dikkat çekti.

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

"OYUNCULARIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK ONURDU"

Yaklaşık 7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nın başında bulunan Clarke, veda mesajında oyuncularına teşekkür etti.

Clarke açıklamasında, "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.

GANA SONUCU İSKOÇYA'YI ELENDİRDİ

Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler arasına kalabilmek için Hırvatistan- Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın 2-1'lik galibiyetinin ardından turnuvaya veda etti. İskoçya'nın üst tura çıkabilmesi için Gana'nın rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyordu.

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

TARİHİ SERİ DEVAM ETTİ

İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarının hiçbirinde grup aşamasını geçme başarısı gösteremedi.

Dünya Kupası, Hırvatistan, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ertan Koç Ertan Koç:
    Milli Takımı para cukkalama yeri olarak görmeyenlerin yapması gereken onurlu davranış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Venezuela’da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı

09:59
Taksicinin 300 dolarlık “turist oyunu“ müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
04:37
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu
02:09
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
21:21
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 10:57:24. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.