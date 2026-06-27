Muslera\'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası\'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya, Fernando Muslera'nın hatası sonrası bulduğu golle 1-0 kazandı ve grup aşamasını lider tamamladı. Uruguay ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

MUSLERA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI

İspanya'ya galibiyeti getiren gol 42. dakikada Alex Baena'dan geldi. Baena'nın şutunda topu ellerinin arasından kaçıran Fernando Muslera, gole engel olamadı. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, hatalı golün ardından Muslera'yı ikinci yarının başında oyundan aldı.

DAHA ÖNCE DE HATA YAPMIŞTI

Muslera, Yeşil Burun Adaları ile oynanan maçta da yaptığı iki büyük hatayla dikkat çekmiş ve kalesinde goller görmüştü. İspanya karşısında yaptığı hata ise Uruguay'ın Dünya Kupası'na veda etmesinde kritik anlardan biri oldu.

"SEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM MIYDIN?"

Bir dönem performansıyla fırtınalar estiren Fernando Muslera'nın son maçlardaki görüntüsü futbolseverleri şaşırttı. Muslera'nın elinden kaçırdığı topun ardından sosyal medyada, "Sen bu hallere düşecek adam mıydın?" şeklinde yorumlar yapıldı.