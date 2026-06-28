Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek? - Son Dakika
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Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

Özel\'e soruldu: CHP\'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi\'ne mi geçecek?
28.06.2026 13:18
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Mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık koltuğundan alınan Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın CHP'den 86 milletvekili ve 74'e yakın il başkanının partilerine katılacağı yönündeki iddiasını yalanladı. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine Özel, "Bu haber doğru değil." diyerek transfer iddialarını kesin bir dille reddetti.

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, siyaset gündeminde konuşulan milletvekili transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'den üç milletvekilinin ABP'ye katılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Yalçın, sayının çok daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

"86 MİLLETVEKİLİ BİZE KATILACAK"

Özgür Özel ve parti kurmaylarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamlamış ve seçime girme yeterliliğine sahip bir parti olduklarını söyleyen Yalçın, milletvekilliği pazarlığı yapılmadığını savundu.

Yalçın, "Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize." ifadelerini kullanırken, yaklaşık 74 il başkanının da partilerine geçeceğini öne sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın açıklamaları siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, konu mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğundan alınan Özgür Özel'e de soruldu.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in kişisel YouTube kanalındaki yayında aktardığına göre, Özel'e "86 milletvekili bize katılacak" iddiası yöneltildi. Özgür Özel ise söz konusu iddiaları net bir dille reddederek, "Bu haber doğru değil." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bedri Yalçın, Milletvekili, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek? - Son Dakika

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