Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım\'da santrfor inadı bitiyor
28.06.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF'nin Vincenzo Montella ile yola devam etme kararı almasının ardından A Milli Takım'da değişim süreci başlıyor. Uluslar Ligi öncesi teknik ekipte revizyona gidilmesi, ekibe profesyonel bir mentörün dahil edilmesi, atletik performans kadrosunun yenilenmesi, santrforsuz oyun anlayışının gözden geçirilmesi ve kadro seçimlerinde formda oyunculara daha fazla şans verilmesi bekleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefini gerçekleştiremeyen A Milli Takım'da yeni dönem için hazırlıklar başladı. Kadro tercihleri ve oyun anlayışı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceği belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalyan teknik adamın ekibi ve çalışma sisteminde bazı değişiklikler yapılmasını istediği öğrenildi.

TFF VE MONTELLA ZİRVESİ

Edinilen bilgilere göre, TFF yönetimi ile Vincenzo Montella arasında gerçekleştirilen toplantıda UEFA Uluslar Ligi öncesi takımın hem zihinsel hem de fiziksel hazırlık sürecine yönelik yeni adımlar ele alındı. Görüşmede, teknik ekibin güçlendirilmesi ve performansın artırılmasına yönelik ortak görüş oluştu.

TEKNİK HEYETE MENTÖR TAKVİYESİ

Yeni planlama kapsamında teknik heyette önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Futbolcuların maç içindeki motivasyonunu ve konsantrasyonunu artırmak amacıyla ekibe profesyonel bir mentörün dahil edilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra oyuncuların fiziksel kapasitesini yükseltmek amacıyla atletik performans ekibinde de revizyona gidilebileceği ifade ediliyor.

OYUN SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

Uluslar Ligi öncesinde saha içindeki oyun planının da yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Dünya Kupası sürecinde sıkça eleştirilen santrforsuz oyun anlayışının masaya yatırıldığı belirtilirken, Montella'nın ya farklı bir sisteme yöneleceği ya da klasik bir santrfora daha fazla görev vereceği konuşuluyor.

KADRODA REKABET ARTACAK

Yeni dönemde milli takım kadrosunun oluşturulmasında da farklı bir yaklaşım benimsenmesi bekleniyor. Form grafiği yüksek isimlere daha fazla şans verilmesi ve forma rekabetinin daha adil hale getirilmesi hedeflenirken, performansıyla öne çıkan yeni oyuncuların da milli takım havuzuna daha kolay dahil edilmesi planlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Uluslar Ligi, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

14:31
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
13:56
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
13:54
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa’da ölü sayısı 1000’e ulaştı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı
13:30
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
13:18
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 14:38:42. #7.13#
SON DAKİKA: Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.