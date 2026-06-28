Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım\'da santrfor inadı bitiyor

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefini gerçekleştiremeyen A Milli Takım'da yeni dönem için hazırlıklar başladı. Kadro tercihleri ve oyun anlayışı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceği belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalyan teknik adamın ekibi ve çalışma sisteminde bazı değişiklikler yapılmasını istediği öğrenildi.

TFF VE MONTELLA ZİRVESİ

Edinilen bilgilere göre, TFF yönetimi ile Vincenzo Montella arasında gerçekleştirilen toplantıda UEFA Uluslar Ligi öncesi takımın hem zihinsel hem de fiziksel hazırlık sürecine yönelik yeni adımlar ele alındı. Görüşmede, teknik ekibin güçlendirilmesi ve performansın artırılmasına yönelik ortak görüş oluştu.

TEKNİK HEYETE MENTÖR TAKVİYESİ

Yeni planlama kapsamında teknik heyette önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Futbolcuların maç içindeki motivasyonunu ve konsantrasyonunu artırmak amacıyla ekibe profesyonel bir mentörün dahil edilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra oyuncuların fiziksel kapasitesini yükseltmek amacıyla atletik performans ekibinde de revizyona gidilebileceği ifade ediliyor.

OYUN SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

Uluslar Ligi öncesinde saha içindeki oyun planının da yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Dünya Kupası sürecinde sıkça eleştirilen santrforsuz oyun anlayışının masaya yatırıldığı belirtilirken, Montella'nın ya farklı bir sisteme yöneleceği ya da klasik bir santrfora daha fazla görev vereceği konuşuluyor.

KADRODA REKABET ARTACAK

Yeni dönemde milli takım kadrosunun oluşturulmasında da farklı bir yaklaşım benimsenmesi bekleniyor. Form grafiği yüksek isimlere daha fazla şans verilmesi ve forma rekabetinin daha adil hale getirilmesi hedeflenirken, performansıyla öne çıkan yeni oyuncuların da milli takım havuzuna daha kolay dahil edilmesi planlanıyor.