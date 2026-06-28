Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

28.06.2026 12:49
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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninde çelenklerin yerleştirilme şekli dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin binanın kapısında kaldığı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahneye yerleştirildiği görüldü.

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninde sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi. Törene çok sayıda kurum, siyasi parti ve isim de çelenk gönderdi.

ÇELENKLERİN YERLEŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenk, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin kapısında kaldı.

Buna karşılık Özgür Özel ile tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahne bölümüne yerleştirildiği görüldü.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMEDİ

Törende yaşandığı öne sürülen bu ayrıntı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak söz konusu çelenklerin yerleşimine ilişkin organizasyon yetkililerinden ya da ilgili taraflardan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Kadir İnanır, Özgür Özel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Kadir İnanır Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Oh iyi olmuş. Burada kuklalara yer yok mesajı verilmiş koyunların da bunu anlaması dileğiyle. 0 3 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Güzel bir hamle Doğru olanı yapmışlar 0 2 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Mekanin cennet olsun güzel insan 2 0 Yanıtla
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