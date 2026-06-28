Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının Kadir Abi'si için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor. Kadir İnanır'ın ailesi, akrabaları, hayranları, sinema ve siyaset dünyasından çok sayıda isim törene katıldı. Törende usta oyuncunun 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural gözyaşları içinde kısa bir konuşma yaptı.

"ŞU AN Kİ DUYGUM SADECE SESSİZCE DURMAK"

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bakarsanız şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. O yüzden kısa da olsa sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım.

Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında taşan öfkesini, sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasınız, yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında şahlanan o vicdanını...

"KADİR İNANIR RUM'DUR, TÜRK'TÜR ERMENİ'DİR VE TABİİ Kİ KÜRT'TÜR"

Onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Belki de hayatı boyunca en büyük heyecanı olan sinemada kendi aktörlüğünü icra ederken tanık olduğum bir şeydir; dönüp dolaşıp başvurduğu yerdi kalbi, sezgileri ve en önemlisi merakı ve hayatı gülümseyerek bakabilme cesareti. Ben onu bu süreçlerde hep izledim. Bu benim için büyük bir ayrıcalıktı. Bir yandan da biliyorsunuz ki Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır.

Ve herkesin aslında abisidir, oğludur, sevgilisidir. dayısıdır, babasıdır ve aslında o halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Türk'tür Arap'tır ve tabii Kürt'tür.

"VASİYETİN SORUMLULUĞUMUZDUR SEVGİLİM BİR GÜN MUTLAKA"

Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka..."