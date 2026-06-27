Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı - Son Dakika
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Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı

Muslera\'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
27.06.2026 05:19
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FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Uruguay'ı Fernando Muslera'nın hatası sonucunda bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve grup aşamasını lider tamamladı. Uruguay, 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son hafta maçında İspanya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Guadalajara'da oynanan mücadeleyi İspanya, 1-0 kazandı.

MUSLERA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alex Baena kaydetti. İspanyol oyuncunun şutunda topu ellerinin arasından kaçıran Muslera, gole engel olamadı. Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa, yediği hatalı gol sonrasında Fernando Muslera'yı ikinci yarının başında oyundan aldı. Muslera, Yeşil Burun Adaları ile oynanan maçta da 2 büyük hata yapmış ve kalesinde goller görmüştü.

Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı

URUGUAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarıda iki takım da rakip kalede bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Uruguaylı Canobbio, 90+5. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Maç İspanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. 

İSPANYA SON 32'DE, URUGUAY ELENDİ

Bu sonuçla birlikte Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya, grubunu 7 puanla lider tamamladı. Uruguay ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

MUSLERA TAFFAREL'İ GERİDE BIRAKTI

Uruguay formasıyla 19. Dünya Kupası maçına çıkan Fernando Muslera, Claudio Taffarel’i geride bırakarak turnuva tarihinde en çok maça çıkan Güney Amerikalı kaleci oldu.

Dünya Kupası, İspanya, Uruguay, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı - Son Dakika

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