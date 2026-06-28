Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez - Son Dakika
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Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

28.06.2026 10:06
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Gold Film'in sahibi Faruk Turgut'un, "Can Yaman bugün yeniden gelip dizi yapmak istese kabul etmem" sözleri magazin gündemine damga vurdu. Turgut'un açıklamalarına sert ifadelerle yanıt veren Can Yaman, "Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez" dedi.

Gold Film'in sahibi Faruk Turgut, İzzet Çapa'nın Paşa Paşa Muhabbetler programında yaptığı açıklamalarda, uzun süredir kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman hakkında konuştu.

Turgut’a programda Can Yaman ile yeniden bir dizi çekip çekmeyeceği soruldu. Yapımcı bu soruya “Hayır” yanıtını verdi. Turgut, Can Yaman'ın kariyerinde önemli bir etkisi olduğunu belirterek, oyuncunun "Erkenci Kuş" dizisiyle büyük bir çıkış yakaladığını söyledi. Birlikte yeni bir projeye başlamayı planladıklarını ancak yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle bu projeyi ertelediklerini ifade eden yapımcı, o süreçte Can Yaman'ın askere gitmesini sağladığını da dile getirdi.

Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

CAN YAMAN'DAN ÇOK SERT YANIT

Faruk Turgut'un açıklamalarının ardından Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski yapımcısına çok sert ifadelerle yüklendi.

"BİLSEYDİM ÇİÇEK YOLLARDIM, BEYİN ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞMİŞ"

Yaman paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım; beyin ölümün gerçekleşmiş. Yok beni veto etmiş de, yok ipimi çekmiş de... El Turco yok tutmamış da bilmem ne. Daha yeni Amerika'ya satıldı, İspanya'daki satıldığı elit platformun en çok izlenen dizisi oldu vesaire. 

"DİSNEY'DEN 100 BİN EURO İSTEDİN"

Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin, 100 bin euro (5,3 milyon TL) Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın. Orada bile benimle çalışmalarına engel olmaya kalktın. Sandokan bütün dünyayı kasıp kavuruyor, İtalya'da almadığı ödül kalmadı. Her neyse. Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın...

Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

"SENİN BÜTÇEN BENİM KAŞEME YETMEZ"

Erkenci Kuş yüz küsur ülkeye satıldı da iflas etmekten kurtuldun sayemizde. Bir de bize kazıklar attın, yurt dışından satış paylarını ödemeyip binbir taklalarla. Sağlık olsun. Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. Kasap yapımcı. Yıllarca başka yapımcıların bana iş getirmesini engelle, sonra yurt dışına gidip hiç kimseye müdahalen olmadığını görünce ve senden çok daha iyi yapımcıların bana olan ilgisini duyunca iyice bilen ve düşman ol. Ne güzel dünya. 

"ADIMI AĞZINA ALIP PRİM YAPMAYA ÇALIŞMA"

Allah tüm oyuncuları senin gibi yapımcılardan korusun! Vizyonsuz, terbiyesiz... Türk televizyonlarında ucuz dizilerinle yeni no name başrol kurbanlarına zulmetmeye devam et sen. Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma. Şimdi sana cevap verdim diye konuşulacaksın ve ciddiye alınacaksın. Bu da sana son kıyağım."

Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

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Son Dakika Güncel Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez - Son Dakika

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