Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

28.06.2026 07:30
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için Meclis Başkanlığı'na başvurdu ve yerine Faik Öztrak'ın atandığını bildirdi. Hukukçular başvurunun tartışmalı olduğuna dikkat çekerken, daha önce benzer taleplerin "partinin iç işi" gerekçesiyle reddedildiğini hatırlattı. Gözler şimdi Meclis Başkanlığı'ndan gelecek yanıta çevrildi.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, parti içindeki tartışmaları yeni bir boyuta taşıyan bir adım attı. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı görevinden düşürülmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi başvuruda bulunuldu. Başvuruda, Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak görevlendirildiği bildirildi. Gözler şimdi TBMM Başkanlığı'nın vereceği karara çevrildi.

GRUP BAŞKANLIĞI BAŞVURUSUNDA TARTIŞMA YARATAN DETAY

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Grup Başkanlığına ilişkin başvurunun ardından, sürecin usule uygun yürütülüp yürütülmediği de tartışma konusu oldu. Mevzuata göre Grup Başkanının, TBMM Grup Toplantısı'nda yapılacak seçim ve oylama sonucunda belirlenmesi gerektiği belirtilirken, bu yöntemin izlenmediği öne sürüldü.

Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla verilen 830 imza için tanınan 10 günlük sürenin de sona erdiği ifade edildi. Sürenin dolmasına rağmen CHP Genel Merkezi tarafından olağanüstü kurultayın toplanmasına yönelik herhangi bir adım atılmadığı kaydedildi.

TBMM'NİN DAHA ÖNCEKİ TUTUMU HATIRLATILDI

Hukukçular, başvurunun hukuki açıdan tartışmalı olduğuna dikkat çekerken, TBMM Başkanlığı'nın daha önce benzer bir konuda yapılan başvuruya verdiği yanıt yeniden gündeme geldi.

Daha önce yapılan başvuruda TBMM Başkanlığı'nın, "Partinizin iç işidir, kendiniz çözün" değerlendirmesinde bulunduğu ve parti içi uyuşmazlıklara müdahil olmayacağını bildirdiği hatırlatıldı.

CİNDORUK DÖNEMİNDE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Benzer bir tartışmanın geçmişte de yaşandığına işaret edildi. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan arasında yaşanan anlaşmazlıkta dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, TBMM Başkanlığı'nın siyasi partilerin iç işlerine karışamayacağını vurguladığı belirtildi.

Bu örneğe rağmen CHP Genel Merkezi'nin aynı konuda TBMM Başkanlığı'na ikinci kez yazı gönderdiği ve başvurusunda Siyasi Partiler Kanunu'na dayandığı ifade edildi.

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NUN 16. MADDESİNE DAYANAK GÖSTERİLDİ

CHP Genel Merkezi'nin başvurusunda dayanak olarak gösterdiği Siyasi Partiler Kanunu'nun 16. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programın değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir…"

Ancak geçmişte aynı maddeye dayanılarak yapılan başvurunun, dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tarafından, "Biz parti içine karışamayız" gerekçesiyle reddedildiği biliniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim - Son Dakika

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