Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı - Son Dakika
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı
28.06.2026 04:50
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FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti geriye düştüğü maçta Özbekistan'ı 3-1 yenerek en iyi üçüncüler arasına girdi ve gruptan çıkarak İngiltere'nin rakibi oldu. Özbekistan ise turnuvadan elendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 3-1 kazandı.

KONGO GERİ DÖNDÜ

Özbekistan, maçın 10. dakikasında RAMS Başakşehirli futbolcu Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıda penaltı kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Wissa ile 68. dakikada skora denge getirdi. Baskısını artıran Afrika ekibi, Fiston Mayele'nin 78. dakikada, Wissa'nın da 90+1'nci dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazanmayı bildi.

SON 32'DEKİ RAKİPLERİ İNGİLTERE

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo Cumhuriyeti puanını 4'e yükseltti ve grubunu üçüncü sırada tamamlayarak adını en iyi üçüncüler arasına yazdırdı. Kongo'nun sıradaki turdaki rakibi İngiltere oldu. Özbekistan ise turnuvayı puan alamadan son sırada tamamladı. 

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Son Dakika Dünya Kupası Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı - Son Dakika
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