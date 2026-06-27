Slovenya'da Aşırı Sağcı Hükümetten Filistin Kararı - Son Dakika
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Slovenya'da Aşırı Sağcı Hükümetten Filistin Kararı

Slovenya\'da Aşırı Sağcı Hükümetten Filistin Kararı
27.06.2026 00:00
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Başbakan Jansa, Filistin'i tanıma kararını askıya alacak ve büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacak.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, İsrail basınına yaptığı açıklamada İsrail ile ilişkilerini köklü biçimde değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"ÖNCEKİ HÜKÜMETİN FİLİSTİN’İ TANIMA KARARINI ASKIYA ALACAĞIZ"

Eski Başbakan Robert Golob hükümetinin Filistin politikasını eleştiren Jansa, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına tepki gösteren eski hükümeti "İsrail karşıtı önyargıların esiri olmakla" suçladı.

Önceki hükümetin Filistin devletini tanıma kararını da eleştiren Jansa, "Son yıllarda Slovenya’da iktidarda olan sol hükümet, Slovenya yasalarına aykırı bir şekilde Filistin devletini tanıdı. Biz onların bu kararını askıya alacağız" dedi.

İsrail’i stratejik ortak ve müttefik olarak nitelendiren Jansa, "Bu meseleyi, koalisyona katılım şartlarından biri olarak ortaya koyduk ve herkes bunu kabul etti" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ İÇİN DOĞRU YER KUDÜS’TÜR"

İslamofobik çıkışları ile bilinen aşırı sağcı lider, aynı zamanda ülkenin İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs’e taşıyacaklarını söyledi. Mevcut durumda İsrail’i ziyaret eden Avrupalı siyasetçilerin Kudüs’e gittiğini söyleyen Jansa, "Ülkemin büyükelçiliği için doğru yer Kudüs’tür" dedi.

Haberde, Jansa hükümetinin bu yaklaşımının Brüksel’de savunmayı, Avrupa Birliği (AB) içinde İsrail yanlısı ülkeler bloğunu güçlendirmeyi ve İsrail’e yönelik yaptırım girişimlerine karşı çıkmayı planladığı da ifade edildi.

Büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs’e taşıması durumunda Slovenya, bu adımı atan ilk AB üyesi ülke olacak. Mevcut durumda Kudüs’te büyükelçiliği bulunan ülkeler, ABD, Kosova, Guatemala, Honduras, Paraguay ve Papua Yeni Gine ile sınırlı bulunuyor.

SLOVENYA HÜKÜMETİNİN FİLİSTİN DESTEĞİ

Slovenya, 4 Haziran 2024’te Filistin’i bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanımıştı.

Jansa liderliğindeki yeni hükümet, 4 Haziran’da parlamento tarafından onaylandıktan sonra ilk icraat olarak, dakikalar içinde hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmişti. Bu adımın ardından Filistin bayrağı, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na astırılmıştı. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Slovenya'da Aşırı Sağcı Hükümetten Filistin Kararı - Son Dakika

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