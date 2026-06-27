Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete\'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

“AÇILIŞ, İZİN VE FAALİYET SÜREÇLERİNİ NETLEŞTİRDİK”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik." ifadesini kullanan Göktaş, yönetmeliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."