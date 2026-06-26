Sinop'ta 5 Yaş Altı Ölüm Oranı Yüzde 182,7 Arttı - Son Dakika
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Sinop'ta 5 Yaş Altı Ölüm Oranı Yüzde 182,7 Arttı

Sinop\'ta 5 Yaş Altı Ölüm Oranı Yüzde 182,7 Arttı
26.06.2026 12:39
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Sinop'ta 5 yaş altı ölüm hızı, 2024'te binde 5,2 iken 2025'te binde 14,7'ye yükseldi.

Sinop'ta 5 yaş altı ölüm hızında son bir yıl içinde kaydedilen sert yükseliş dikkat çekti. 2024 yılında binde 5,2 olarak ölçülen oran, 2025 yılında yüzde 182,7 artarak binde 14,7'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre Sinop'ta 5 yaş altı ölüm hızında sert yükseliş kaydedildi. Doğumdan sonraki ilk beş yıl içinde bir çocuğun yaşamını kaybetme ihtimalini ifade eden "5 yaş altı ölüm hızı", Sinop'ta 2024 yılında binde 5,2 iken, 2025 yılında binde 14,7'ye yükseldi. Bu artış, oranlarda yüzde 182,7'lik dikkat çekici bir değişime işaret etti.

Aynı dönemde bebek ölüm sayısı 8'den 21'e çıktı. Bebek ölüm hızı da 2024'te binde 4,7 seviyesindeyken, 2025'te binde 12,9 olarak kayıtlara geçti.

Kentte toplam ölüm sayısı da artış gösterdi. 2024 yılında 2 bin 287 olan ölüm sayısı 2025 yılında 2 bin 445'e çıktı. 2024 yılı verilerine göre hayatını kaybedenlerin bin 343'ünü erkekler, bin 102'sini kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2024'te binde 10,0 iken, 2025'te binde 10,8 oldu.

Açıklanan verilerde, 2025 yılında Sinop'ta seçilmiş ölüm nedenlerine ilişkin dağılım da yer aldı. Buna göre ölümlerde yüzde 37,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada bulunurken, bu grubu yüzde 14,8 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 14,7 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta 5 Yaş Altı Ölüm Oranı Yüzde 182,7 Arttı - Son Dakika

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