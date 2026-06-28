Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından ortaya çıkan bir görüntü, ülkede infiale neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin enkaz altında bulunduğu öne sürülen bir kişiyi kurtarmak yerine, enkazdaki değerli eşyaları aldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

Kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntülerde, üniformalı kişilerin yıkılan binanın enkazında çalıştığı görülüyor. Paylaşımlarda, ekiplerin enkaz altında olduğu iddia edilen kişiye ulaşmak yerine değerli eşyaları aldığı öne sürüldü. Görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterirken, iddiaya ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DEPREM FELAKETİNDE CAN KAYBI 1430'A YÜKSELDİ

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 238'e yükseldiğini açıkladı.

ULUSLARARASI DESTEK BÜYÜYOR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 10 ülkeden daha yardım ekiplerinin yolda olduğunu duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco da iki büyük depremin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden bin 600'den fazla kurtarma görevlisinin ülkeye ulaştığını, gelecek 24 saat içinde ise 25 uçağın daha Venezuela'ya gelmesinin beklendiğini söyledi.

YAĞMA OLAYLARI DA GÜNDEME GELDİ

Depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde hasar gören bazı binalarda yağma olaylarının yaşandığı bildirilirken, binlerce kişinin de enkaz altındaki yakınlarından gelecek haberi beklediği aktarıldı.

FUTBOL CAMİASI DA YASA BOĞULDU

Depremde Venezuela Milli Takımı'nın gelecek vadeden 18 yaşındaki futbolcusu Yimvert Berroteran'ın yanı sıra genç futbolcular Victor Palacios ile Razan Sijaa'nın da hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca Zulia takımının oyuncusu Hector Bello, partnerinin deprem sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.