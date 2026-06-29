KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü - Son Dakika
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KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü

29.06.2026 09:04
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, kaldığı KYK yurdundaki odasında ölü bulundu. Genç öğrencinin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Bu olayla birlikte son iki haftada KYK yurtlarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 5'e yükselirken, yurtlardaki güvenlik, sağlık hizmetleri ve barınma koşulları yeniden gündeme geldi.

KYK yurtlarında son dönemde art arda yaşanan öğrenci ölümleri kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz (20), kaldığı kız öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu. Böylece son iki haftada KYK yurtlarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 5 oldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Tuğçenaz Demirelöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç öğrencinin kalbinde ritim bozukluğu bulunduğu öne sürülürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

SON İKİ HAFTADA 5 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tuğçenaz Demirelöz'ün vefatıyla birlikte haziran ayı içerisinde KYK yurtlarında yaşanan öğrenci ölümleri yeniden gündeme geldi. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi Muhammed B.G. kaldığı yurtta şüpheli şekilde ölü bulunurken, Burdur'da Zehra Kaçar KYK yurdunun 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Kırklareli'nde Halil İbrahim Gökşen'in yaşamına son verdiği, İzmir'de ise Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle Çalışır'ın kaldığı yurt odasında ölü bulunduğu bildirildi.

YURTLARDAKİ KOŞULLAR YENİDEN TARTIŞILIYOR

Yeniçağ'ın haberine göre peş peşe gelen öğrenci ölümlerinin ardından KYK yurtlarındaki güvenlik, sağlık hizmetleri ve barınma koşulları yeniden tartışma konusu oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kredi Yurtlar Kurumu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Paçalardan güven akıyor ya cidden, gözüm kapalı yaşarım şu ülkede. 0 2 Yanıtla
  • Mutu Reis Mutu Reis:
    2 3 kişilik odalarda 6 kişi kalıyorsa sorun olması kaçınılmazdır 0 0 Yanıtla
  • Polat Özer Polat Özer:
    Sekiz gün de 10 polis intihar etti bir de bununda araştırılması gerekiyor. Pek duyulmadı ama… 0 0 Yanıtla
  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    öncelikle Allah rahmet eylesin kalbinde ritim bozukluğu olduğu yazılmış acaba kalp krizi mi geçirip öldü yoksa başka mı belli değil, ama son haftalarda ciddi bi durum var gibi gençlerimiz heba oluyor umarım sayı artmaz. 0 0 Yanıtla
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