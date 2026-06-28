Tamar Tanrıyar Yurtdışına Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen Tamar Tanrıyar hakkında harekete geçti.

İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA VE GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Tanrıyar için gözaltı kararı da verildiği kaydedildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunun 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran günü Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılması için evrakın 28 Haziran günü adliyeye ikmalen gönderileceği öğrenildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Tamar Tanrıyar hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da "Hakaret" ve "İftira" suçlarından soruşturma başlatmıştı.