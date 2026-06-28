Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız - Son Dakika
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Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

Netanyahu\'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
28.06.2026 19:30
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliam nedeniyle kendisini sık sık sert sözlerle hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından korktuklarını itiraf eden Netanyahu, "Erdoğan’ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamlar nedeniyle kendisini ve hükümetini sık sık sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve Türkiye korkusunu itiraf eden Netanyahu, ABD'ye bu konuyu aktaracaklarını söyledi.

NETANYAHU: ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ

Netanyahu şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan’ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz, çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da birinin seni yok etme niyetinde olduğunu söylediğinde onları ciddiye alman gerektiğidir.

Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz."

ERDOĞAN: GAZZE'NİN HESABI MUTLAKA SORULACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katıldı. Erdoğan, Gazze'deki katliamın hesabının sorulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse bu kadro soracak. Kardeşlerim samimiyetle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz. Yorulan varsa kenara gelsin. Kenara gelmeyen meydana gelsin. Bizim hareketimiz muhabbet üzerine kurulu."

"NETANYAHU'NUN SALDIRILARI TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT EDER NOKTAYA GELDİ"

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında İsrail'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan şunları söylemişti: "İsrail aynı anda İran'a saldırmış; yetmemiş, Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. İsrail, Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3 bin 700'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerinin ve Akdeniz'i istikrarsız yapmak için sinsi bir çabanın içerisine girmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşımıştır, Suriye ve Lübnan bağımsız iki devlettir, ancak bu iki devlet aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir."

Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu, Filistin, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Binyamin Netanyahu Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Bizde yedik korkma beraber olduğunuzu kimseye söylemeyiz o kadar kendinizi soğuk göztermenize gerek yok 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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