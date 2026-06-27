Alkollü Kadın Yolda Araçların Önüne Atladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Kadın Yolda Araçların Önüne Atladı

27.06.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen kadın, sabah saatlerinde yola atlayarak sürücüleri zor durumda bıraktı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen kadın, sabah saatlerinde araçların önüne atladı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü kadın, sabah saatlerinde yola atlayarak araçları ve kendi güvenliğini tehlikeye attı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının, araçları durdurması sürücülerle konuşması yer aldı. Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını yoldan çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Kadın Yolda Araçların Önüne Atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat Yargıtay son noktayı koydu Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede
12 ilde ’change araç’ operasyonu: 37 araç ele geçirildi 12 ilde 'change araç' operasyonu: 37 araç ele geçirildi
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz Yıkım uydu görüntülerine yansıdı Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Myanmar’da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi Myanmar'da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi

09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
09:24
Arabalardaki ses sistemlerine “müzik keyfi“ standardı geliyor
Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor
08:33
Muslera’dan yıkım gibi hata Ülkesi Dünya Kupası’ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
08:32
Mısır son 32’de İran’ın kaderi diğer gruplara kaldı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı
08:22
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 10:04:11. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü Kadın Yolda Araçların Önüne Atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.