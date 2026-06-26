Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi - Son Dakika
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Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

26.06.2026 11:51
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açlık grevi yapan özel okul öğretmenleri hakkında ilk kez konuştu. Bakan Tekin "Keşke açlık grevi yapmadan önce bakanlığa gelip söyleselerdi. Bu işler önce bakanlığa söylenir, bize gelen herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa nasıl tedbir alacağız? Hukuk devleti böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açlık grevi yapan özel okul öğretmenleriyle ilgili ilk kez konuştu. Bakan Tekin, öğretmenlerin eylemden önce bakanlığa başvurmaları gerektiğini belirterek, kendilerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmadığını söyledi.

"KEŞKE ÖNCE BAKANLIĞA GELSELERDİ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açlık grevi yapan özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin yaşadıkları sorunları eylemden önce bakanlığa iletmeleri gerektiğini ifade eden Tekin, "Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip bakanlığa söyleselerdi." dedi.

"BAKANLIĞIMIZA HERHANGİ BİR ŞİKAYET ULAŞMADI"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tekin, hukuksuz bir durum söz konusuysa öncelikle idari mercilere başvurulması gerektiğini belirtti.

Bakanlığa, öğretmenlerin çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayetin ulaşmadığını söyleyen Tekin, "Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti burası, kabile devleti mi?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, özel okullarda taban maaş uygulamasının yeniden getirilmesi, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleriyle Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı. Taleplerinin karşılanmaması üzerine bazı öğretmenler süresiz açlık grevine başlamıştı. Öğretmenler, özel okullarda kamu öğretmenleriyle eşit işe karşılık adil ücret, iş güvencesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isterken, eylemlerini hakları güvence altına alınana kadar sürdüreceklerini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • qds7crnh9q qds7crnh9q:
    bakanlık nerede niye okullara öğretmen lere hakim değil 1 0 Yanıtla
    Uğur Kart Uğur Kart:
    ADAM CEVABI VERMİŞ YA HABERİ OKUMADAN YORUM YAZDIĞIN BELLİ BİZE GELEN ŞİKAYET YOK DİYOR HABERİ OKURSAN 0 0
  • unutbeni44 unutbeni44:
    ağam eylenir bizle milyonlar ca cimerde şikayet var 0 0 Yanıtla
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