Arda Güler Türk futbol tarihine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti

26.06.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Arda Güler, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda gol atan ilk Türk futbolcu olurken, ay-yıldızlıların turnuva tarihindeki en genç golcüsü unvanını da ele geçirdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, henüz 10. dakikada Türk futbol tarihine geçen bir gole imza attı.

24 YIL SONRA GELEN GOL

Gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arda Güler, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, A Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

EN GENÇ GOLCÜ OLDU

21 yaş 120 günlük Arda Güler, A Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etti. Genç yıldız, daha önce 2002 Dünya Kupası'nda 21 yaş 275 günlükken Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

İLKLERİN MAÇI OLDU

Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın da Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarına ABD karşısında çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella, iki futbolcuya da ilk kez ilk 11'de görev verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun yedek başladığı mücadelede kaptanlık pazubendini ise Zeki Çelik taktı.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arda Güler Türk futbol tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:37:17. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler Türk futbol tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.