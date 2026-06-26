Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynadığı karşılaşma, sahadaki mücadelenin yanı sıra tribündeki sürpriz isimlerle de gündem oldu. Karşılaşmayı tribünden takip eden isimlerden biri de Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'tu.

AYNI LOCADA MAÇI İZLEDİLER

Ali Koç'un dostlarıyla birlikte yaklaşık 150 bin dolar değerinde olduğu iddia edilen locada maçı takip ettiği görüldü. Aynı locada dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Brad Pitt'in de yer alması dikkat çekti. Karşılaşma boyunca aynı locada maçı izleyen Ali Koç ve Brad Pitt, tribünlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

KAMERALARA YANSIDI

Yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıyan görüntüler, kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti. Maçı aynı locadan takip eden Ali Koç ve Brad Pitt'in görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.