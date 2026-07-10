Galatasaray\'dan 100 milyon Euro\'luk dev bütçe: 2 dünya yıldızı birden geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir hamleye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN 100 MİLYON EURO'LUK HAMLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı isteyen Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti iddiasını en üst seviyeye taşımak adına transfere tam 100 milyon Euro'luk devasa bir bütçe ayırdı.

HEDEFTE İKİ DÜNYA YILDIZI VAR

Mali gücünü ve prestijini kullanarak taraftarlarını heyecanlandırmayı hedefleyen Aslan, bu dev bütçe doğrultusunda dünya futbolunun yakından tanıdığı iki süper yıldızı renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

İSİMLERİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Kulüp yetkililerinin, isimleri sır gibi saklanan ancak futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak bu iki isim için menajerler seviyesinde yoğun bir görüşme trafiği başlattığı öğrenildi. Yönetimin, transfer operasyonunu kısa sürede tamamlayarak yıldız oyuncuları en kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planladığı dile getiriliyor.