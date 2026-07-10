Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erhürman ile bir araya geldi: Kıbrıs meselesinde destek vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, karşılıklı ziyaretlerin, Türkiye ile KKTC arasındaki ortak tarih ve müşterek geleceğin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

"AYNI ANLAYIŞ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, stratejik konularda, uluslararası formlarda, ortak dava ve milli meselelerde KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile çok yakın istişare ve koordinasyon içinde hareket ettiklerini, bundan sonra da aynı anlayış içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin garantör ve ana vatan olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü şekilde destek verdiğine dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerimize daha müreffeh bir gelecek sunulması için yürütülen tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

KIBRIS MESELESİNDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Yılmaz, temaslarında ekonomik projelerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri de ele aldıklarını, görüşmelerde, hemen her konuda muhatapları ile tam bir fikir ve gönül birliği içerisinde olduklarını teyit ettiklerini aktardı.

Kıbrıs Türklerinin hürriyeti, hukuku ve güvenliğinin, Türkiye açısından alelade bir dış politika konusundan ziyade milli davanın mütemmim cüzü olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türkiye, garantör devlet olmanın verdiği sorumlulukla her daim Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edecek, haklı davasını her platformda savunacak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir egemen eşitlik temelinde bir çözümün tesisi için elindeki tüm imkanları seferber edecektir."