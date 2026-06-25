Ankara'da Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

25.06.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

ANKARA'da, belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve kaldırımdaki yayanın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen A.Ö. idaresindeki 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ömer Karatay (25) kontrolündeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan belediye otobüsü, o sırada bulvar üzerindeki kaldırımda yürüyen, 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan'a (20) çarptı. Doğan'ın yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Karatay tutuklandı. EGO otobüsünün şoförü A.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın otobüsün önüne kırdığı ve kaza sonrası savrulan otobüsün kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:05
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:19:36. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.