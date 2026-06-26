FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki son maçında bugün ABD ile karşı karşıya gelecek.
Aldığı şanssız sonuçların ardından gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ay-Yıldızlılar, turnuvaya prestij mücadelesiyle veda edecek.
Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadyuma giriş yapan milli futbolcularımızın oldukça üzgün ve moralsiz olduğu gözlendi. Beklentilerin altında kalınan turnuvanın getirdiği büyük hayal kırıklığı, teknik heyet ve oyuncuların yüzlerine yansıdı.
İşte o anlar:
Son Dakika › Dünya Kupası › Milli futbolcuların moral bozukluğu yüzlere yansıdı - Son Dakika
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