Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Yeşilçam\'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
26.06.2026 21:43
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır'ın vefatı, en çok yıllarca beyaz perdede aynı kareyi paylaştığı Türkan Şoray'ı derinden sarstı. Türk sinemasının hafızalara kazınan efsane ikilisinden geriye, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım ve Devlerin Aşkı gibi milyonların gönlünde taht kuran filmler kaldı. Acı haberi telefonla alan Şoray'ın büyük üzüntü yaşadığı ve fenalaşarak konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi, birlikte sayısız unutulmaz filme imza attığı Türkan Şoray'ı derinden sarstı. Menajeri Bircan Silan'ın telefonuyla acı haberi alan Şoray'ın büyük üzüntü yaşadığı, fenalaşması nedeniyle telefon görüşmesini sürdüremediği öğrenildi.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

MENAJERİ TELEFONLA HABER VERDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın vefat haberini menajeri Bircan Silan'dan alan Türkan Şoray, haberi duyar duymaz fenalaştı. Büyük üzüntü yaşayan usta oyuncunun, yaşadığı sarsıntı nedeniyle telefon görüşmesini tamamlayamadığı belirtildi.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

YEŞİLÇAM'IN EN ÇOK YAKIŞTIRILAN ÇİFTİYDİ

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Türk sinema tarihinin en unutulmaz partnerleri arasında yer aldı. Yıllar boyunca beyaz perdede hayat verdikleri karakterlerle milyonların hafızasında yer edinen ikili, toplam 10 filmde birlikte kamera karşısına geçti.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım ve Devlerin Aşkı, ikilinin sinema tarihine damga vuran yapımları arasında gösterildi. Bunun yanı sıra Bodrum Hakimi, Dönüş, Deprem, Yaşam Kavgası, Azap, Adsız Cengaver ve yıllar sonra yeniden buluştukları Gönderilmemiş Mektuplar da ikilinin birlikte rol aldığı unutulmaz filmler arasında yer aldı.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

"Sevgi neydi? Sevgi emekti..." repliğiyle hafızalara kazınan Selvi Boylum Al Yazmalım, aradan geçen yıllara rağmen Türk sinemasının en sevilen aşk filmleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

SON KEZ ÜÇ YIL ÖNCE AYNI SAHNEDE

Yeşilçam'ın efsane ikilisi son olarak üç yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30. yılı etkinliklerinde bir araya geldi. El ele sahneye çıkan iki usta oyuncu, dakikalarca ayakta alkışlanırken, kuliste birlikte çektirdikleri kare ise hafızalara kazınan son fotoğraf oldu.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Kuran-ı Kerim, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Dila Hanım, Son Dakika

Son Dakika Kadir İnanır Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Güven Yaşar Güven Yaşar:
    milletin sevgilisine asılıyordu darısı iboya 1 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    kendisiyle eskiden yakinen tanisikligimiz vardı. çok değerli bir sanatçıydı. unutulmaz eserler bıraktı bizlere. nur içinde yatsın. mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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