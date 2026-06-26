Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak - Son Dakika
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Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak

Ankara\'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
26.06.2026 12:05
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NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, Haberler.com'un edindiği bilgilere göre; kritik bölgelerde yüz tanıma sistemi bulunan kameraların sayısı artırılacak. Yerli ve milli sistemlerle desteklenecek uygulamayla şüpheli kişilere anında müdahale edilmesi ve olası güvenlik risklerinin önlenmesi hedefleniyor.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Heyetlerin konaklayacağı otellerin yoğun olarak bulunduğu Çukurambar semtiyle, zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arasındaki bölge, en sıkı güvenlik tedbirinin uygulanacağı alan olacak. Şehrin belirli noktalarında kullanılan yüz tanıma sistemi taşıyan kameraların sayıları artırılacak. Özellikle yaya geçişlerinin yoğun olduğu bölgelere ek kameralar yerleştirilecek. Böylelikle şüpheli olarak değerlendirilen kişilere anında müdahale edilmesi ve olası eylemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine

EYMİR GÖLÜ KAPATILACAK MI?

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; NATO Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerinin Ankara’daki Eymir gölü gibi açık alanları da kapsayacağı yönündeki iddialar, tepkilere yol açmıştı. İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklama yaparak, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un programında yer alan etkinlikler için Eymir Gölü ve çevresindeki parkların halka kapatılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ANA CADDELER KAPATILACAK MI?

Ankara Valiliği, zirve nedeniyle kapatılacak yollarla ilgili bir açıklama yaptı. Ankara trafiğinin yoğun işlediği güzergahlardan Eskişehir yolu (Dumlupınar Caddesi), Konya yolu (Mevlana Bulvarı) ile şehrin merkezini baştan aşağı geçen Atatürk Bulvarı’nın da kapatılacak yollar arasında geçmesi tepkileri artırdı. Bu caddelerin yanı sıra, zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile yabancı heyetlerin konakladığı otellerin bulunduğu bölgelere çıkan tüm yolların da kapatılacak olması, “Çalışması gereken insanlar nasıl işine gidecek?” sorusunu beraberinde getirdi.

Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine

GÜVENLİK TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Ankara Valiliği açıklama yaptı ancak, yolların kapalı kalacağı zaman dilimlerinin kısaltılması konusunda güvenlik birimlerinin toplantıları sürüyor. İşe gitmek zorunda olan meslek gruplarının ulaşımının aksatılmaması için özel düzenlemeler planlanıyor. Kamu hizmetlerinin ve kritik sektörlerde çalışan personelin ulaşımına öncelik verilecek. Güvenlik kaynakları, trafik düzenlemeleri kapsamında yolların hiçbir şekilde tamamen kullanıma kapatılmayacağını, ancak güvenlik gerekçesiyle zaman zaman kontrollü geçişlerin yapılabileceğini ifade ediyor. Son planlamanın önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklanması bekleniyor.

YÜZ TANIMA KAMERALARININ SAYILARI ARTIRILACAK

Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile heyetlerin konaklayacağı belirtilen otellerin olduğu bölgeler birinci derece güvenlikli alan olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklaması için birden fazla otel ayrılırken, tüm liderlerin ve heyet üyelerinin konaklayacağı otellerin çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. ABD büyükelçiliğinin de yer aldığı Çukurambar semti, heyetlerin yoğun olarak konaklayacağı bir bölgeyi oluşturduğu için en yoğun güvenlik önlemleri Çukurambar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki bölgede olacak.

Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine

YERLİ VE MİLLİ SİSTEM KULLANILACAK

Zirve için alınan güvenlik tedbirleri içinde ASELSAN’ın geliştirdiği yerli ve milli yüz tanıma sistemleri kullanılacak. ASELSAN, hem şehir güvenliği hem de ekiplerin kullanımı için 450 bin kamerayı emniyet ve jandarmaya vermişti. NATO zirvesi boyunca da yaya geçişlerinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere heyetlerin konaklayacağı bölgelerde bu kameraların sayıları artırılacak. Güvenlik planı çerçevesinde, yüz tanıma sistemleri aracılığıyla şüpheli olarak değerlendirilen kişilere anında müdahale edilmesi ve olası eylemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ABD ELÇİLİĞİNE ÇIKAN YOLLAR YAYA GEÇİŞİNE AÇIK

ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye açılan yollarda yaya geçişlerine izin verilecek ancak yollar büyük oranda bariyerlerle araç trafiğine kapatılacak.

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Son Dakika Güncel Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak - Son Dakika

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