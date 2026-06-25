Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Bursa\'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
25.06.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi operasyonla çökertti. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da internet üzerinden iş, burs ve kolay para kazanma vaadiyle vatandaşları kandırarak banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, polisin düzenlediği film sahnelerini aratmayan operasyonla çökertildi. Şüphelilerle alıcı gibi iletişime geçen polis ekipleri, 'ikinci kişi' rolüne girerek suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşların banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yapan organize bir şebekeyi tespit etti. Emniyete başvuran bir mağdur, internet üzerinden tanıştığı kişiler tarafından adına banka hesapları açıldığını, bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını ve bu nedenle hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek yardım istedi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin, internet ortamında ulaştıkları kişileri "iş imkanı", "burs desteği" ve "kolay kazanç" vaatleriyle ikna ettikleri, ardından banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen hesapların yasa dışı para transferlerinde ve farklı dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Şebeke üyeleriyle alıcı gibi iletişim kuran polisler, hesap kiralayacak şahsın yanında bulunan 'ikinci kişi' rolüne bürünerek randevu ayarladı. Bursa'dan İstanbul'a kadar uzanan takip sonucunda düzenlenen suçüstü operasyonunda H.İ., B.A., K.A. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalandıktan sonra Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şebekenin yöneticileri oldukları değerlendirilen H.İ. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

09:59
Okan Buruk’un oğlunu görenler tanıyamadı Boyu babasını geçti
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:29
Dünya Kupası’nda tarih yazan birileri var İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:10:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.