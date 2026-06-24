Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı - Son Dakika
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Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

24.06.2026 12:00
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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de boğulmak üzere olan 12 yaşındaki çocuğu kurtaran kahramanlar övgü aldı. Polis, hızlı müdahalenin çocuğun hayatını kurtardığını belirtti. Kahramanlara cesaretleri ve vatandaşlık bilinci için ödüller verildi.

Topunu geri almak için azgın sulara atlayan ve boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtardığı o dehşet dolu anlar.

Şok edici görüntülerde, 12 yaşındaki çocuğun Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki bir tahliye kanalında suyun üzerinde kalabilmek için verdiği amansız mücadele görülüyor. Panik içindeki üç görgü tanığı, çocuğun çamurlu ve azgın sel sularıyla birlikte hızla sürüklenişini dehşet içinde izledi.

Çocuk, Duşanbe'deki bir köprünün altından tam geçtiği sırada çaresiz arkadaşı etraftan yardım istedi.

O sırada iki adam hemen harekete geçti; hızla yere uzanarak kendilerine doğru sürüklenen bahtsız çocuğa ulaşmaya çalıştılar.

Büyük olan adam çocuğun koluna sımsıkı yapışırken, diğeri de zor durumdaki çocuğu sudan yukarı çekmesine yardım etti. Polis yetkilileri, cuma günü gerçekleşen bu hızlı ve sağduyulu müdahalenin büyük ihtimalle çocuğun hayatını kurtardığını belirtti.

Emniyet güçleri, çocuğu "büyük bir tehlikeden" kurtaran Usmon Mirzoev ve Bakhtiyor Toshiev isimli yerel kahramanları övgü yağmuruna tuttu.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, "Cesur ve kararlı adımları sayesinde küçük çocuk çamurlu sel sularından çıkarıldı ve olası bir trajedinin önüne geçildi," ifadelerini kullandı.

Bu nefes kesen kurtarma operasyonuna şahit olan bir görgü tanığı ise çocuğun kurtulmasını "tam bir mucize" olarak nitelendirdi. İki kahramana bugün, gösterdikleri "cesaret ve yüksek vatandaşlık bilinci" anısına hediyeler ve başarı belgeleri takdim edildi.

Bir Diğer Olayda Kahraman Anne Canından Oldu

Bu mucizevi kurtuluş haberi, bir yabancının boğulan çocuğunu kurtarmak için nehre atlayıp hayatını kaybeden kahraman bir annenin trajik hikayesiyle birlikte geldi.

42 yaşındaki üç çocuk annesi Sarah Jo Reeder, Kentucky'deki Phil Moore Parkı'nı ziyaret ettiği sırada suda çırpınan küçük bir çocuğu fark etti.

Hiç tereddüt etmeden çocuğu kurtarmak için suya atladı.

Çevredeki bir sörfçü (paddleboarder), suda yaşam mücadelesi veren ikiliyi fark ederek onları kıyıya çekmeyi başardı. Acil servis ekipleri olay yerine hızla sevk edilirken, Sarah'ya kıyıda acilen kalp masajı yapıldı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, beyninin oksijensiz kalması nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Polis, kadının bu fedakarca hareketinin küçük çocuğun hayatını kurtardığını açıkladı.

Sarah'nın arkadaşı Melissa Donovan, küçük çocuğun Sarah'nın sırtına tırmanarak hayatta kalabildiğini söyledi. Sevdikleri, Sarah'yı başkalarına yardım etmek için her şeyi yapabilecek "güçlü ve güzel bir süper kahraman" olarak andı.

En yakın arkadaşı Ashley Flowers ise yerel haber kanalı WNKY'ye yaptığı açıklamada, "İçeride kim olursa olsun, hatta bir kedi bile olsa, gözünü kırpmadan yanan bir binaya dalardı," diyerek acısını dile getirdi.

Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Tacikistan, Duşanbe, Polis, Son Dakika

Son Dakika Tacikistan Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı - Son Dakika

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