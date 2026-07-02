Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler - Son Dakika
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Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

Tayland\'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler
02.07.2026 22:42
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Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasına dalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Kazanın ardından çekilen görüntülerde birçok rahibin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasına dalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

8 KEŞİŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland'ın Mukdahan eyaletine bağlı Muang kentinde 11 yaşındaki çocuk, kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasına daldı. Kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Çocuğun babasına ait aracı izinsiz olarak aldığını belirten yetkililer, çocuğun özel birey olduğunu da ifade etti. Polis, çocuğu gözaltına aldı.

Keşişlerden 5'inin olay yerinde 3'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralı olan 18 keşişten 13'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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Öte yandan kazadan sonra olay yerinde çekilen görüntüler kahretti. Görüntülerde kazada yaralanan keşişlerin yerde yattığı görüldü.

Yetkililer, yerel saatle 11.55'te meydana gelen kazanın Na Si Nuan köyü yakınlarında yaşandığını belirterek, keşişlerin Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom Tapınağı'nda yemek yedikten sonra Don Tan ilçesine doğru yürüdüklerini açıkladı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde kamyonetin keşişlere son sürat çarptığı ve fren yapmadığı görüldü.T

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Tayland Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler - Son Dakika

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