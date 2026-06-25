Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı - Son Dakika
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Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı

25.06.2026 08:46
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A Milli Takım kampında Kerem Aktürkoğlu'nun Yunus Akgün'e "Lan gerizekalı" dediği görüntüler dikkat çekti. Görüntülerin ardından birçok futbolsever milli futbolcunun kullandığı ifadeye tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı kampından paylaşılan görüntülerde Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaraylı eski takım arkadaşı Yunus Akgün'e hitaben kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"LAN GERİZEKALI" SÖZLERİ KAMERALARA YANSIDI

Kamp görüntülerinde Kerem Aktürkoğlu'nun Yunus Akgün'e "Lan gerizekalı" dediği anlar kameralara yansıdı. İkilinin diyaloğu kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı ifadeler bazı futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Milli futbolcunun takım arkadaşına yönelik sözleri tartışma yaratırken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası, Galatasaray, Yunus Akgün, Milli Takım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Feridun Toprak Feridun Toprak:
    Keremi sevmem ama arkadaşlık arasında olur öyle şeyler 0 0 Yanıtla
  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Kendisini tarif etmiş 0 0 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    Aralarındaki arkadaşlık ilişkisinden kaynaklı sözler bunda abartılacak birşey yok siz hayatınızda samimi olduğunuz bazı arkadaşınızla böyle konuşmuyormusunuz 0 0 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    herşeyi büyütüyoruz. ne var la bunda. normal bir antrenman havası... futbolcular değil ama haberi yapan gerçekten .... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı - Son Dakika
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