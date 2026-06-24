Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı - Son Dakika
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Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı

24.06.2026 12:09
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A Milli Takım'ın Los Angeles'ta konakladığı otel önünde yaşanan protestolar sırasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bazı taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı. Hacıosmanoğlu'nun kendisine tepki gösteren taraftarlara parmak salladığı görüldü.

2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın Los Angeles'taki otelinde protesto görüntüleri yaşanmaya devam ediyor. Milli takım kafilesinin otele giriş yaptığı sırada bir grup taraftar, alınan sonuçlar nedeniyle TFF yönetimine ve teknik heyete tepki gösterdi.

"BAŞKAN GEL..." SÖZLERİ SONRASI GERGİNLİK

Protestolar sırasında taraftarlardan birinin, "Başkan gel, bizi tehdit et. Et tehdit, buradayız gel" şeklinde bağırdığı duyuldu. Bu sözlerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarların bulunduğu noktaya dönerek parmak salladığı görüldü.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Takım'ın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası Dünya Kupası'na erken veda etmesi, taraftarların tepkisini beraberinde getirmişti.

Los Angeles'taki otel önünde toplanan bazı taraftarlar, hem futbolculara hem de yönetime yönelik eleştirilerde bulunurken, yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Los Angeles, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Çok zıplamaya başladı,çekirge misali olur sonu 2 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bilmiyorum neden ama bu adama hiç ısınamadım 1 0 Yanıtla
  • Yakup Çap Yakup Çap:
    adam elinden geleni yapıyor. bayrak vatan sevdalısı bir insan. lan sürekli bi yeriniz kaşınıyor. normal insanada yapsanız aynı karşılığı verir. 0 0 Yanıtla
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