2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın Los Angeles'taki otelinde protesto görüntüleri yaşanmaya devam ediyor. Milli takım kafilesinin otele giriş yaptığı sırada bir grup taraftar, alınan sonuçlar nedeniyle TFF yönetimine ve teknik heyete tepki gösterdi.
Protestolar sırasında taraftarlardan birinin, "Başkan gel, bizi tehdit et. Et tehdit, buradayız gel" şeklinde bağırdığı duyuldu. Bu sözlerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarların bulunduğu noktaya dönerek parmak salladığı görüldü.
A Milli Takım'ın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası Dünya Kupası'na erken veda etmesi, taraftarların tepkisini beraberinde getirmişti.
Los Angeles'taki otel önünde toplanan bazı taraftarlar, hem futbolculara hem de yönetime yönelik eleştirilerde bulunurken, yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.
Son Dakika › Spor › Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı - Son Dakika
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