Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü - Son Dakika
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Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü

07.07.2026 14:15
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Hollanda siyasetinde yeni dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz oldu. Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılan Yeşilgöz, aradan geçen 42 yılın ardından bu kez Hollanda'nın Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı sıfatıyla doğduğu kente geldi.

Hollanda'da aylar süren koalisyon görüşmelerinin ardından kurulan yeni hükümet resmen göreve başladı. Yeni kabinede en dikkat çeken isimlerden biri ise Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz oldu. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılan ve Hollada'ya yerleşen Yeşilgöz, artık ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapıyor. Yeşilgöz doğduğu Ankara'ya ise 42 yıl aradan sonra, bu kez resmi sıfatla geldi.

7 YAŞINDA AYRILDI, ÜLKENİN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Başkentte 1977 yılında dünyaya gelen Dilan Yeşilgöz, 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Hollanda'ya yerleşti. Yeni hayatını burada kuran Yeşilgöz, yıllar içinde Hollanda siyasetinin en etkili isimlerinden biri haline geldi. Daha önce Adalet ve Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenen ve VVD'nin liderliğini yapan Yeşilgöz, yeni kabinede ülkenin en kritik makamlarından birine getirildi.

Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü

SAVUNMA POLİTİKALARINI YÖNETECEK

Lahey'de düzenlenen yemin töreniyle görevine başlayan Yeşilgöz, Başbakan Yardımcılığı görevini Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütecek. Yeni görevinde Hollanda'nın savunma stratejileri, NATO kapsamındaki yükümlülükleri, Avrupa'nın güvenlik politikaları ve Ukrayna'ya yönelik askeri destek süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlenecek.

Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü

42 YIL SONRA ANKARA'YA RESMİ ZİYARET

Yeşilgöz'ün uluslararası temasları kapsamında NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi. Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile birlikte Ankara'ya inen Yeşilgöz doğduğu kente 42 yıl sonra, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı unvanıyla resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu.

Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ 

Ankara'ya gelmeden önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak heyecanını paylaşan Yeşilgöz, "NATO üst düzey için, ben Ankara'dayım. Güvenlik ve ekonomi el ele çalışıyor. Milyarlarca dolar savunmamıza yatırım yapıyoruz ve müttefiklerimizle sıkı işbirliği yapıyoruz. İşte bu şekilde Hollanda'yı daha güvenli hale getiriyoruz ve ekonomimizi güçlendiriyoruz! Bu, daha fazla iş, daha fazla yenilik ve daha fazla büyüme anlamına geliyor." dedi. 

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Son Dakika Hollanda Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü - Son Dakika

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