Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe, resmi hesaplarından taraftarlarına yönelik bir görsel paylaştı ancak bu paylaşım fikstür duyurusunun çok ötesine geçerek transfer iddialarının merkezine oturdu.
Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan görsele dikkatli bakan sarı-lacivertli futbolseverler, tasarımın İngiliz yıldız Mason Greenwood'a ait eski bir fotoğraftan esinlenildiğini dile getirdi.
Yapılan paylaşımın altına binlerce "Greenwood geliyor mu?" yorumu yağarken, sarı-lacivertli futbolseverler oyuncunun transfer edilmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu.
Son Dakika › Spor › Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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