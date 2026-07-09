Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bu adam kim? Fenerbahçe\'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı
09.07.2026 16:33
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Süper Lig'de yeni sezon fikstürü netleşirken Fenerbahçe, taraftarlarına yönelik paylaştığı görselle transfer iddialarını gündeme taşıdı. Taraftarlar, paylaşılan görselin Mason Greenwood'a ait eski bir fotoğraftan esinlenildiğini iddia etti.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe, resmi hesaplarından taraftarlarına yönelik bir görsel paylaştı ancak bu paylaşım fikstür duyurusunun çok ötesine geçerek transfer iddialarının merkezine oturdu.

ŞİFREYİ TARAFTARLAR ÇÖZDÜ

Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan görsele dikkatli bakan sarı-lacivertli futbolseverler, tasarımın İngiliz yıldız Mason Greenwood'a ait eski bir fotoğraftan esinlenildiğini dile getirdi. 

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI

Yapılan paylaşımın altına binlerce "Greenwood geliyor mu?" yorumu yağarken, sarı-lacivertli futbolseverler oyuncunun transfer edilmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu.

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Mason Greenwood, Fenerbahçe, Fikstür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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