"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

Afyonkarahisar’da bir alışveriş merkezinde kamu görevlisi gibi davranarak işyerlerinde denetim yaptıkları iddia edilen kişilere ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ile Ergin Vançin, Seyit Ahmet Aslan, Mustafa Gümgör, Eyüp Vançin ve Yusuf Yılmaz hakkında “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan işlem yapıldı. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, düzenlenen operasyon sırasında durdurulan bir araçta yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yürütülen incelemelerde şüphelilerden Ferhat Aydoğan’ın 9, Ergin Vançin’in 6, Mustafa Gümgör’ün 6, Eyüp Vançin’in 4 ve Yusuf Yılmaz’ın 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Daha sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.