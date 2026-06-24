Fenerbahçe, futbolcusu Diego Carlos ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrollerine Brezilyalı savunma oyuncusunun katılmadığını bildirdi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır" ifadeleri yer aldı.
Kulüp, futbolcunun durumunu netleştirmek için girişimlerin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir." denildi.
Fenerbahçe Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi - Son Dakika
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