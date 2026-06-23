İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu - Son Dakika
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İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

23.06.2026 19:15
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evin bahçesine yaklaşık 200 kilogram ağırlığında insansız hava aracı düştü. Büyük gürültüyle düşen İHA alev alarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Samsun'un Alaçam ilçesinde de vatandaşlar tarafından İHA bulundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan'a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü. Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı. Evin bahçesine düşen İHA'nın parçaları etrafa saçıldı.

BAHÇEYE DÜŞEN İHA'NIN MENŞEİ ARAŞTIRILIYOR

Gürültü üzerine evden çıkan Musa Zilan, bahçesine düşen hava aracını görünce şaşırdı. Olayın ardından Zilan, ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

Jandarma ekipleri, İHA'nın düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, evin bahçesine düşen İHA'nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

SAMSUN'DA DA VATANDAŞLAR İHA BULDU

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde de, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bulunan cismin incelenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

İlk değerlendirmelerde cismin bir insansız hava aracı olduğu belirtilirken, menşei ve özelliklerinin belirlenmesi için teknik inceleme sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İHA'nın ilgili birimler tarafından detaylı olarak değerlendirileceği öğrenildi.

İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

Öte yandan, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ve bölgeye nasıl ulaştığı yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu - Son Dakika

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