Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

23.06.2026 20:21
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İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını açıklandı.

Tutuklanıp cezaevine gönderilen  Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, her iki ismin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

BAKANLIKTAN ADALAR VE SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

SİLİFKE'DEKİ OPERASYONDA 8 TUTUKLAMA

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu belirtilmişti.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmış, Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarılmış, ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtilmişti.

47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 39 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Silifke Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediyesi, Mustafa Turgut, 3. Sayfa, Politika, Silifke, Adalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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