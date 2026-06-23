Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar - Son Dakika
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Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland\'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
23.06.2026 20:38
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Norveç forması giyen Erling Haaland, Norveç'in Kylian Mbappe'nin Fransa'sına karşı oynayacakları grup maçının kaderlerini belirleyecek olması hakkındaki soruyu yanıtladı ve "Çok umursamıyorum. Muhtemelen bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar'' dedi.

Norveç ile Dünya Kupası'na hızlı bir başlangıç yapan Erling Haaland, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

HAALAND'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Erling Haaland, grubun son haftasında  Kylian Mbappe'nin Fransa'sına karşı oynayacakları grup maçının kaderlerini belirleyecek maç hakkında gelen soruya yanıt vererek Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.

''BİZİ YENECEK VE ŞAMPİYON OLACAKLAR''

Norveçli golcü, "Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Grubu geçtik ve üst tura yükseldik. Fransa, büyük ihtimalle bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar." dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

Dünya Kupası I Grubu'nun üçüncü haftasında oynanacak Norveç-Fransa maçı 26 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de start verecek. 

Erling Haaland, Kylian Mbappe, Dünya Kupası, Fransa, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar - Son Dakika
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