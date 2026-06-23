Haaland\'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Norveç ile Dünya Kupası'na hızlı bir başlangıç yapan Erling Haaland, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HAALAND'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Erling Haaland, grubun son haftasında Kylian Mbappe'nin Fransa'sına karşı oynayacakları grup maçının kaderlerini belirleyecek maç hakkında gelen soruya yanıt vererek Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.

''BİZİ YENECEK VE ŞAMPİYON OLACAKLAR''

Norveçli golcü, "Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Grubu geçtik ve üst tura yükseldik. Fransa, büyük ihtimalle bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar." dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

Dünya Kupası I Grubu'nun üçüncü haftasında oynanacak Norveç-Fransa maçı 26 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de start verecek.