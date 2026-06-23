Ürdün Milli Takımı'ndan alkış alan hareket - Son Dakika
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Ürdün Milli Takımı'ndan alkış alan hareket

23.06.2026 20:58
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İlk kez Dünya Kupası'na katılan Ürdün Milli Futbol Takımı, Cezayir maçı sonrası soyunma odasına geleneksel tatlılar ve hediyelik ürünler ile teşekkür mektubu bıraktı. Grupta 2'de 0 yapan Ürdün, Dünya Kupası'na ikinci maçlar sonucunda veda etti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Ürdün Milli Futbol Takımı, turnuvaya erken veda etse de sergilediği centilmenlikle gönülleri fethetti. 

ÜRDÜN'DEN ÖRNEK HAREKET

Gruptaki ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrılarak şansını kaybeden Asya temsilcisi, organizasyona saha dışındaki örnek davranışıyla damga vurdu.  Cezayir karşılaşmasının ardından turnuvaya veda eden Ürdün kafilesi, stadyumdan ayrılmadan önce soyunma odasında unutulmaz bir iz bıraktı. Odayı tertemiz temizleyen futbolcular ve teknik heyet, masaya Ürdün’ün geleneksel tatlılarını, ülkeye özgü hediyelik ürünleri ve duygusal bir teşekkür mektubu bıraktı.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Kupada 2'de 0 yaparak elenen Ürdün, bu asil jestiyle "Önemli olan kazanmak değil, iz bırakmaktır" sözünü hatırlattı ve futbolseverlerin büyük takdirini topladı.

Dünya Kupası, Cezayir, Futbol, Ürdün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Ürdün Milli Takımı'ndan alkış alan hareket - Son Dakika

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