Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Ürdün Milli Futbol Takımı, turnuvaya erken veda etse de sergilediği centilmenlikle gönülleri fethetti.
Gruptaki ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrılarak şansını kaybeden Asya temsilcisi, organizasyona saha dışındaki örnek davranışıyla damga vurdu. Cezayir karşılaşmasının ardından turnuvaya veda eden Ürdün kafilesi, stadyumdan ayrılmadan önce soyunma odasında unutulmaz bir iz bıraktı. Odayı tertemiz temizleyen futbolcular ve teknik heyet, masaya Ürdün’ün geleneksel tatlılarını, ülkeye özgü hediyelik ürünleri ve duygusal bir teşekkür mektubu bıraktı.
Kupada 2'de 0 yaparak elenen Ürdün, bu asil jestiyle "Önemli olan kazanmak değil, iz bırakmaktır" sözünü hatırlattı ve futbolseverlerin büyük takdirini topladı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Ürdün Milli Takımı'ndan alkış alan hareket - Son Dakika
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