Polatlı'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Polatlı'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Polatlı\'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
23.06.2026 06:03  Güncelleme: 06:04
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'NIN Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 01.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polatlı'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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