FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar - Son Dakika
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FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
23.06.2026 03:54
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FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Saat 00.00'da başlayan mücadelenin ilk yarısına yoğun yağış ve gök gürültülü fırtına damga vurdu. İkinci devre, stadyum yakınlarındaki yıldırım tehlikesi nedeniyle 2 saat gecikmeli başladı.

FIFA 2026  Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-0 kazandı.

MBAPPE YILDIZLAŞTI, FRANSA KAZANDI

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 54. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. 

FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

MAÇ 3 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 00.00'da başlayan mücadeleye şiddetli hava koşulları damga vurdu. İlk yarının bitmesine az bir süre kala yoğun yağışla birlikte gök gürültülü fırtına çıktı. İlk yarının sona ermesinin ardından mücadelenin ikinci yarısı stadyum yakınlarındaki yıldırım tehlikesi nedeniyle 2 saat gecikmeli olarak saat 03.00'te başladı. 

FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

FRANSA SON 32'YE KALDI

Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Fransa, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Irak ise turnuvaya veda etti. Grubun son haftasında Fransa, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Irak, Senegal ile karşılaşacak. 

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Son Dakika Dünya Kupası FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar - Son Dakika
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