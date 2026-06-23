FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-0 kazandı.

MBAPPE YILDIZLAŞTI, FRANSA KAZANDI

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 54. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

MAÇ 3 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 00.00'da başlayan mücadeleye şiddetli hava koşulları damga vurdu. İlk yarının bitmesine az bir süre kala yoğun yağışla birlikte gök gürültülü fırtına çıktı. İlk yarının sona ermesinin ardından mücadelenin ikinci yarısı stadyum yakınlarındaki yıldırım tehlikesi nedeniyle 2 saat gecikmeli olarak saat 03.00'te başladı.

FRANSA SON 32'YE KALDI

Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Fransa, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Irak ise turnuvaya veda etti. Grubun son haftasında Fransa, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Irak, Senegal ile karşılaşacak.