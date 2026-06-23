İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti - Son Dakika
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İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti

İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti
23.06.2026 01:30
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İngiltere'de son 10 yılda seçimler yapıldı, hükümetler değişti, başbakanlar koltuklarını kaybetti. Ancak Londra'daki Başbakanlık Konutu'nun en tanınmış sakini tüm bu siyasi fırtınalara rağmen yerini korudu. Downing Street'in ünlü kedisi Larry, tüm bu sürede tam 6 başbakanı uğurlayarak İngiliz siyasetinin değişmeyen sembolü haline geldi.

İngiltere'de başbakanlar değişti, hükümetler kuruldu ve dağıldı ancak 10 Numara'nın en istikrarlı sakini yerinden kıpırdamadı. Başbakanlık konutu Downing Street'in ünlü kedisi Larry, son 10 yılda tam 6 başbakan görerek İngiliz siyasetinin adeta yaşayan tanığı haline geldi.

İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti

2011 yılında Londra'daki Battersea Hayvan Barınağı'ndan alınarak fare sorununa çözüm bulması amacıyla Başbakanlık Konutu'na yerleştirilen Larry, o tarihten bu yana görevini sürdürüyor. Resmi unvanı "Kabine Ofisi Baş Fare Avcısı" olan Larry, İngiltere tarihinde bu unvanı resmen taşıyan ilk kedi olarak kayıtlara geçti.

İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti

6 BAŞBAKANI GERİDE BIRAKTI 

Yaklaşık 15 yıldır Downing Street'te yaşayan Larry; David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve son olarak istifa eden Keir Starmer dönemlerinde görev yaptı. Böylece birçok siyasi figürü geride bırakan Larry, İngiliz siyasetindeki en uzun soluklu isimlerden biri olmayı başardı.

İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti

DÜNYA LİDERLERİNDEN DAHA POPÜLER

Zaman zaman Beyaz Saray'dan gelen konukların, kralların ve dünya liderlerinin önüne geçerek objektiflere poz veren Larry, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip. İngiliz basını tarafından sık sık "Downing Street'in gerçek sahibi" olarak anılan kedi, siyasi krizlerin ve seçimlerin ortasında ülkenin değişmeyen sembollerinden biri olarak görülüyor.

İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti

Bugün 19 yaşında olduğu belirtilen Larry'nin, görevine devam ettiği ve hâlâ zaman zaman fare avladığı ifade ediliyor. İngiliz siyasetinde koltuklar el değiştirirken, Downing Street'in siyah kapısı önündeki en tanıdık yüz ise değişmiyor: Larry.

David Cameron, Boris Johnson, Dış Politika, Başbakanlık, Theresa May, Rishi Sunak, Liz Truss, İngiltere, Dünya, kedi, Son Dakika

Son Dakika İngiltere İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti - Son Dakika
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