Ankara'da çocukların maçında veliler birbirine girdi.
Olay, çocuklar arasında oynanan amatör bir futbol müsabakasında meydana geldi. İddialara göre, sahadaki çocuklar arasında çıkan gerilim tribünlere yansıdı. Tribünde bulunan veliler maçla alakalı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle veliler birbirine girdi.
Öte yandan velilerin kavga ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da Çocuk Maçında Veliler Arasında Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?