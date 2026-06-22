Ankara'da Çocuk Maçında Veliler Arasında Kavga

Ankara'da çocukların maçında veliler birbirine girdi.

ÇOCUKLAR SAHADA, VELİLER TRİBÜNDE KAVGA ETTİ

Olay, çocuklar arasında oynanan amatör bir futbol müsabakasında meydana geldi. İddialara göre, sahadaki çocuklar arasında çıkan gerilim tribünlere yansıdı. Tribünde bulunan veliler maçla alakalı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle veliler birbirine girdi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan velilerin kavga ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.