Kiracı Mezarlıkta Şikayet Edildi - Son Dakika
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Kiracı Mezarlıkta Şikayet Edildi

23.06.2026 13:59
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Emekli S.D., kiracısının vefat eden babasının mezarına gidip yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Samsun'da emekli bir vatandaş, 4 aydır kira ödemediğini ve İstanbul'a gittiğini öne sürdüğü kiracısına ulaşamayınca, çözümü kiracısının vefat eden babasının mezarına gidip yaşadığı mağduriyeti anlatmakta buldu. Kira, aidat ve yakıt giderleriyle birlikte yaklaşık 76 bin TL alacağı olduğunu iddia eden ev sahibi, hukuki süreç başlattığını söyledi.

Emekli S.D. (55), Samsun'daki dairesini kendisini hastanede görevli bir memur olarak tanıtan H.D.'ye kiraya verdi. H.D.'nin annesi S.D. ile birlikte oturacağını beyan ettiği daireye 10 Şubat'ta yerleştiği, ancak taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanmadığı belirtildi. İddiaya göre daha sonra ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı ve H.D. İstanbul'a giderek telefonlara cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine S.D., 10 Şubat-10 Haziran dönemine ait kira, aidat ve yakıt giderleri için icra takibi başlatırken, mahkemeye de tahliye davası açtı. Karşı tarafla iletişim kuramadığını ifade eden S.D., H.D.'nin babası ve S.D.'nin eşi olan merhum M.D.'nin Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Mezarın çevresindeki yabani otları temizleyip dua eden S.D., yaşadığı mağduriyeti merhuma anlatarak oğlu ve eşini kul hakkı yedikleri gerekçesiyle manevi olarak şikayet ettiğini söyledi.

"İcraların ardından tahliye davası açtım"

Mezarlık önünde açıklamalarda bulunan S.D., "Evimi 10 Şubat'ta H.D. isimli şahsa kiraya verdim. Kendisi bir yakınımıza Samsun'da hastaneye memur olarak atandığını, şu anda kursları olduğunu ve kursları bittikten sonra annesi S.D. ile oturacağını beyan etmişti. 10 Şubat'ta eve geçti ve kira aktif olarak başladı. Defalarca söylememize rağmen sözleşme yapmadı. Mart ayının ikinci haftasından sonra da İstanbul'a gittiğini ablasından öğrendim. Sözleşme yapmayınca ilk icra resmi evrakını 20 Nisan'da gönderdik. 30 Nisan'da 1. ihtarname, 8 Haziran'da da 2. ihtarname çekildi. Yasal yollar silsile halinde devam ettirildi. 17 Haziran'da da Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ne tahliye davası açtım. Kendisi telefonlara çıkmıyor" dedi.

"Kiracılarımı, rahmetli büyüklerine mezarlıkta şikayet ettim"

Kiracılarından muhatap bulamayınca mezarlığa giderek merhum büyüklerine şikayet ettiğini dile getiren S.D., "Bu süreçte maddi kaybım 10 Şubat-10 Haziran arası kiralardan 64 bin TL, aidat 8 bin 875 TL, 3 bin 400 TL de ısınma bedeli olmak üzere toplam 76 bin TL'dir. Ben devletimize güveniyorum. Alacaklarımı istiyorum. Babasının mezarına geldim. Rahmetli babasına oğlu ve eşini şikayet ettim. Kiracılarım olan oğlunu ve eşini önce Allah'a, sonra da rahmetli babasına havale ediyorum" diye konuştu.

S.D., devlete ve adalete güvendiğini, alacaklarının tahsil edileceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kiracı Mezarlıkta Şikayet Edildi - Son Dakika

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