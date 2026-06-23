400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama - Son Dakika
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400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek\'ten yeni açıklama
23.06.2026 06:53
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Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılması, Melih Gökçek'in günler önce ortaya attığı iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Koç'un Mansur Yavaş tarafından "400 milyon lirayla ikna edildiğini" öne süren Gökçek, belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin ardından bu kez farklı bir açıklama yaptı.

CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

LEVENT KOÇ AK PARTİ'YE KATILDI

CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti saflarına geçti. Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Koç'un AK Parti'ye katılımının ardından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yeniden tartışma konusu oldu.

"400 MİLYON TL ALDI" İDDİASI

Gökçek, Haymana Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan pankart krizinin ardından Levent Koç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçek, "Mansur, Haymana Belediyesi'ne bu hafta içinde 400 milyon veriyor. Mansur'a anlayacağı dilden hitap etti; Mansur'dan parayı aldı" ifadelerini kullandı.

400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK İDDİASI

Gökçek, paylaşımının devamında ise "Levent Koç, Mansur'dan aldığı para karşılığı Mansur'a destek vermeyi kabul etti. Benden söylemesi, tam sırası, sıkıştırın Mansur'u alın parayı" iddiasında bulundu.

AK PARTİ'YE GEÇİŞİN ARDINDAN YENİ PAYLAŞIM

Levent Koç'un AK Parti'ye katılmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Gökçek, "Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den AK Parti'ye geçti. Dün attığım tweetle Mansur'un gayretini boşa çıkarttık. Bu daha başlangıç, daha neler olacak neler" ifadelerini kullandı.

400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Levent Koç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama - Son Dakika

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