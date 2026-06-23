CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti saflarına geçti. Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Koç'un AK Parti'ye katılımının ardından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yeniden tartışma konusu oldu.
Gökçek, Haymana Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan pankart krizinin ardından Levent Koç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçek, "Mansur, Haymana Belediyesi'ne bu hafta içinde 400 milyon veriyor. Mansur'a anlayacağı dilden hitap etti; Mansur'dan parayı aldı" ifadelerini kullandı.
Gökçek, paylaşımının devamında ise "Levent Koç, Mansur'dan aldığı para karşılığı Mansur'a destek vermeyi kabul etti. Benden söylemesi, tam sırası, sıkıştırın Mansur'u alın parayı" iddiasında bulundu.
Levent Koç'un AK Parti'ye katılmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Gökçek, "Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den AK Parti'ye geçti. Dün attığım tweetle Mansur'un gayretini boşa çıkarttık. Bu daha başlangıç, daha neler olacak neler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama - Son Dakika
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